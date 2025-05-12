Контракт с Шойгу продлили на пять лет

Шойгу продлили контракт о прохождении воинской службы до 2030 года
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Шойгу будет занимать свой пост главы Совбеза РФ до 2030 года
Шойгу будет занимать свой пост главы Совбеза РФ до 2030 года Фото:

Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу продлен еще на пять лет — до 2030 года. Таким образом, он продолжит занимать свою должность в Совете безопасности РФ, где он работает ровно год — с 12 мая 2023 года.

«Как стало известно, контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на 5 лет — до 2030 года», — сообщил источник РИА Новости. В пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ эту информацию также подтвердили.

Сергей Шойгу был назначен на пост секретаря Совета безопасности РФ указом президента России 12 мая 2024 года. До этого он занимал должность министра обороны Российской Федерации. За год работы в Совете безопасности Шойгу курировал вопросы национальной безопасности и обороны страны, а также участвовал в разработке стратегических решений в сфере государственной безопасности.

В прошлом году он дважды посетил Китай, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также посетил Тегеран и Пхеньян, где Россия заключила договоры о стратегическом партнерстве. Помимо этого, Шойгу также возглавил научно-экспертный совет Совета безопасности, который оценивает угрозы и разрабатывает предложения по их нейтрализации.

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Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу продлен еще на пять лет — до 2030 года. Таким образом, он продолжит занимать свою должность в Совете безопасности РФ, где он работает ровно год — с 12 мая 2023 года. «Как стало известно, контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на 5 лет — до 2030 года», — сообщил источник РИА Новости. В пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ эту информацию также подтвердили. Сергей Шойгу был назначен на пост секретаря Совета безопасности РФ указом президента России 12 мая 2024 года. До этого он занимал должность министра обороны Российской Федерации. За год работы в Совете безопасности Шойгу курировал вопросы национальной безопасности и обороны страны, а также участвовал в разработке стратегических решений в сфере государственной безопасности. В прошлом году он дважды посетил Китай, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также посетил Тегеран и Пхеньян, где Россия заключила договоры о стратегическом партнерстве. Помимо этого, Шойгу также возглавил научно-экспертный совет Совета безопасности, который оценивает угрозы и разрабатывает предложения по их нейтрализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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