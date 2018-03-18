На опубликованных фотографиях Маркл загорает топлес на одном из пляжей
Хакеры Celeb Jihad, специализирующиеся на публикации интимных фото звезд, выложили в Сеть обнаженные снимки американской актрисы Меган Маркл, которая является невестой принца Гарри.
На фотографиях, опубликованными злоумышленниками, отчетливо видно, как Маркл отдыхает у моря и загорает топлес на одном из пляжей. Хакеры также заявили, что это всего лишь часть снимков, которые имеются у них в распоряжении, передает телеканал 360.
Маркл стала жертвой хакерской группировки Celeb Jihad
Напомним, королева Великобритании Елизавета II разрешила своему внуку принцу Гарри жениться на актрисе Меган Маркл. В письме, которое британская королева адресовала Тайному Совету, было дано ее формальное согласие на брак. Свадьба должна пройти весной этого года.