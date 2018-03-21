Журналистку, назвавшую избирателей приматами, отстранили от эфира

17:07 21 марта 2018 4

Согласно биологической антропологии, люди в 100% случаев являются приматами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ведущую камчатсткого «Радио СВ» Росину Буданс, которая назвала россиян приматами, отстранили от работы. Резкое заявление было сделано в прямом эфире по поводу прошедших выборов.

Об этом сообщает «Эхо Москвы». Решение об отстранении Буданс от эфиров принял генеральный директор «Радио СВ» Виталий Ким, пишет Daily Storm.

В местном союзе журналистов осудили поведение ведущей, но не увидели в ее поступке причин для увольнения. Сама Буданс была удивлена «бурной реакцией» на ее слова. Она пояснила, что произнесла то, что думала, и сделала это в рамках приличия.