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21 марта 2018
Главные новости Москвы
17:07  21 марта 2018 4

Журналистку, назвавшую избирателей приматами, отстранили от эфира

Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, обезьяна, капуцин
Согласно биологической антропологии, люди в 100% случаев являются приматамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Ведущую камчатсткого «Радио СВ» Росину Буданс, которая назвала россиян приматами, отстранили от работы. Резкое заявление было сделано в прямом эфире по поводу прошедших выборов.

Об этом сообщает «Эхо Москвы». Решение об отстранении Буданс от эфиров принял генеральный директор «Радио СВ» Виталий Ким, пишет Daily Storm.

В местном союзе журналистов осудили поведение ведущей, но не увидели в ее поступке причин для увольнения. Сама Буданс была удивлена «бурной реакцией» на ее слова. Она пояснила, что произнесла то, что думала, и сделала это в рамках приличия.

Семен Гринберг
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