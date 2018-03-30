02:02 30 марта 2018 0

18-летняя спортсменка будет вести новое шоу «Ледниковый период. Дети» ФОТО: Евгения Медведева/Instagram

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане, фигуристка Евгения Медведева будет вести новое шоу под названием «Ледниковый период. Дети» на «Первом канале».

Вторым ведущим телепрограммы будет заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Алексей Ягудин. В качестве тренеров на проекте выступят звездные фигуристы Татьяна Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков, а также Илья Авербух, который также является продюсером нового шоу, пишет RT. Жюри, как отмечается, возглавит известный тренер Татьяна Тарасова.

«Надеюсь, что с помощью этого нового шоу „Первого канала“ ребятишки, которые уже профессионально занимаются спортом, получат новый импульс к дальнейшему развитию и вырастут в настоящих звезд фигурного катания», — привела в пресс-служба «Первого канала» слова продюсера проекта Ильи Авербуха.

Напомним, 5 марта в СМИ появилась информация о том, что 18-летняя спортсменка собирается покинуть сборную Россию и выступать за границей. Позже Медведева со своим тренером Этери Тутберидзе опровергли эти слухи. Фигуристка не смогла принять участие в чемпионате мира в Милане из-за проблем со здоровьем.