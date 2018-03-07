Олимпийская чемпионка Медведева может пропустить чемпионат мира

22:17 07 марта 2018 0

У спортсменки проблемы со здоровьем Фото с личной страницы Евгении Медведевой в Instagram

У серебряного призера Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгении Медведевой появились с проблемы со здоровьем. Из-за возможной операции на ноге она может пропустить чемпионат мира — 2018, который пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

Хореограф Медведевой Илья Авербух рассказал, что девушку очень беспокоит нога. «Евгения ждет результатов анализов, и после них уже можно будет сделать вывод», — цитирует его слова «Газета.ру». После углубленного медобследования фигуристка и ее тренер Этери Тутберидзе узнают, требуется ли хирургическое вмешательство.

Медведева из-за проблем со здоровьем в сезоне-2017/18 пропустила финал Гран-при и чемпионат России. Ее беспокоила трещина в плюсневой кости стопы. Из-за этой травмы она не стала усложнять программу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В итоге Медведеву обошла более юная фигуристка Алина Загитова. Результатом Медведевой стали два серебра — за командное и личное первенство Олимпиады-2018.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Медведева покинет сборную России. Тренер и спортсменка уже выступили с комментариями.