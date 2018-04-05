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05 апреля 2018
07:51  05 апреля 2018 0

Уральские города обошли Москву по удобству для автомобилистов

Старт работы сервиса каршеринга
В список удобных для автомобилистов городов попали также Челябинск и ЕкатеринбургФото: Анна Майорова © URA.RU

Специалисты составили рейтинг российских городов-миллионников по удобству для обслуживания автомобилей. В списке оказались Пермь, Челябинск и Екатеринбург.

Самой удобной для автомобилистов стала Пермь, следует из данных совместного исследования аналитического агентства «Автостат» и сервиса 2ГИС. Оказалось, что в столице Прикамья на 10 тысяч машин приходится наибольшее количество различных автосервисов — шиномонтажных мастерских (23), заправок (6), СТО (24) и автомоек (10).

Чуть меньше выбор у автовладельцев из Новосибирска — город расположился на второй строчке. Эту позицию с ним разделил еще один уральский город — Челябинск (20 шиномонтажек, 5 заправок, 32 СТО и 9 моек на 10 тысяч машин). Не так далеко от него оказался и Екатеринбург, который может похвастаться шестым местом из пятнадцати. При этом в аутсайдерах рейтинга находятся Санкт-Петербург и Москва (14 и 15 место соответственно).

Аналитики также составили еще один рейтинг — по количеству легковых автомобилей. Неудивительно, что первое и второе место по этому показателю заняли Москва (3,7 млн) и Санкт-Петербург (1,6 млн). А вот третье досталось Екатеринбургу, в котором насчитали 451 тысячу машин. Челябинск с 325 тысячами оказался на восьмой позиции, а Пермь на последней, 15-й — с 249 тысячами автомобилей.

Дарья Корчак
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