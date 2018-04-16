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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:34  16 апреля 2018 0

Трамп похвалился своим рейтингом одобрения. «Мы делаем великие вещи»

Опрос показал 50-процентный рейтинг одобрения ТрампаФото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп поделился данными опроса, который показал 50-процентный рейтинг одобрения его работы гражданами. Он сравнил результат с прошлыми показателями своего предшественника Барака Обамы.

«Только что достиг 50% по результатам опроса Rasmussen, намного больше, чем президент Обама в такой же момент. Со всеми фальшивыми статьями и фейковыми новостями — сложно поверить! Спасибо, Америка, мы делаем великие вещи», — приводит сообщение Трампа «Национальная служба новостей».

Между тем, в конце февраля рейтинг Трампа упал до минимума. Он снизился до декабрьской отметки, отмечало «Федеральное агентство новостей». Падение рейтинга тогда связывали с трагедией в школе в американском штате Флорида, где в результате стрельбы погибли 17 человек. При этом в январе деятельность президента США одобряли 40% граждан, что эксперты объясняли позитивными оценками его обращения к конгрессу.

Дарья Корчак
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