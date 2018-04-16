Президент США Дональд Трамп поделился данными опроса, который показал 50-процентный рейтинг одобрения его работы гражданами. Он сравнил результат с прошлыми показателями своего предшественника Барака Обамы.
«Только что достиг 50% по результатам опроса Rasmussen, намного больше, чем президент Обама в такой же момент. Со всеми фальшивыми статьями и фейковыми новостями — сложно поверить! Спасибо, Америка, мы делаем великие вещи», — приводит сообщение Трампа «Национальная служба новостей».
Между тем, в конце февраля рейтинг Трампа упал до минимума. Он снизился до декабрьской отметки, отмечало «Федеральное агентство новостей». Падение рейтинга тогда связывали с трагедией в школе в американском штате Флорида, где в результате стрельбы погибли 17 человек. При этом в январе деятельность президента США одобряли 40% граждан, что эксперты объясняли позитивными оценками его обращения к конгрессу.