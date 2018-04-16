Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля считает, что спецслужбы Великобритании насильно удерживают ее родственников на территории страны. По словам Елены Скрипаль, опального контрразведчика разделили с дочерью Юлей, чтобы оказать давление.
Свои предположения Елена Скрипаль высказала во время интервью телеканалу РЕН-ТВ. «Дядя Сергей очень любит Юлю. Он вообще очень любил и любит своих детей. И Юля в чужих руках — это очень сильный инструмент воздействия», — цитирует Елену «Федеральное агентство новостей». Двоюродная сестра Юлии отметила, что пыталась связаться с родственницей через Facebook, но ответа не получила. Елена не исключает, что на Скрипалей оказывают давление и не дают им общаться с родственниками. «Я думаю, что Юля позвонила бы. Видя, какая сейчас обстановка вокруг семьи складывается. Дядя Сергей позвонил бы стопроцентно», — добавила Елена Скрипаль.
Ранее в эфире «Национальной службы новостей» бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин подтвердил отравление Скрипалей нервно-паралитическим веществом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что между делом об отравлении в британском Солсбери и ситуацией в Сирии есть много общих моментов, передает RT.