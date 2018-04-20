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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:20  20 апреля 2018 0

Главу Иркутской области обвинили в задержке рейса в Москву

Прибытие рейса из Амстердама в Кольцово с цветами на борту. Екатеринбург, самолет, боинг 747
Пресс-служба опровергла информацию об опоздании на рейс губернатора областиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Задержка рейса SU-1441 авиакомпании «Аэрофлот» из Иркутска в Шереметьево случилась из-за обработки взлетной полосы антиобледенительной жидкостью. В Сети ранее появилась информация, что борт задержали якобы из-за опоздания губернатора региона Сергея Левченко.

«Опоздания не было. Губернатор приехал в аэропорт заранее. Как положено, сдал багаж. Вылет стоял на 5:30 (мск), а по факту произошел в 5:46. В аэропорту нам уточнили, что полосу поливали антиобледенительной жидкостью в связи с тем, что накануне шел снег», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирину Алашкевич.

Директор «Центра Гражданского Содействия» Алексей Тупицин опубликовал на личной странице в Facebook сообщение, что рейс из Иркутска в Москву задержали на полчаса из-за опоздания губернатора: «Люди просто сидели в самолете и ждали неизвестно чего до тех пор, пока Левченко с супругой не поднялись на борт. Стюардессы затруднились назвать причину задержки рейса. Наверное, только в России такое возможно».

Ранее рейс «Аэрофлота» из Москвы в Салехард задержали из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. По словам свидетелей, ямалец бегал по салону и громко матерился, боясь, что самолет разобьется.

Иван Шестак
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