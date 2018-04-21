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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
11:14  21 апреля 2018 1

США уличили Украину в коррупции, незаконных казнях и пытках

События на Майдане. Киев, киев, министерство иностранных дел украины
Госдеп нашел серьезные нарушения прав человека на УкраинеФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Госдепартамент США опубликовал доклад, в котором говорится о серьезных нарушениях прав человека на Украине. Речь идет о коррупции в правительстве, цензуре и пытках.

Подробный анализ нарушений ведомство опубликовало в докладе по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года. Речь идет о незаконных казнях, политически мотивированных исчезновениях людей и пытках. Кроме того, американские власти увидели на Украине «жёсткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания; отсутствие независимости судей», пишет RT.

В докладе сказано о масштабной коррупции на правительственном уровне, о цензуре, о неспособности украинского правительства наказать виновных в насилии против журналистов и борцов с коррупцией. Также подчеркивается, что на Украине «существует насилие против этнических меньшинств». Госдеп обращает внимание, что украинское правительство игнорирует злоупотребления среди должностных лиц, что только усиливает безнаказанность в стране.

Виктор Жуков
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