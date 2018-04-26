Изменения во внешности знаменитой советской и российской актрисы Галины Польских обсудили поклонники. Фанаты звезды поспорили о том, нужна ли ей «пластика».
Снимок 79-летняя Польских выложила на свой странице в Instagram. Но фото она стоит в обнимку с актрисой Александрой Урсуляк. Поклонники отметили, что на лице Польских видны следы множества пластических операций, из-за которых ее сложно узнать. «Вся в пластике… Я ее не узнала… О господи, и она натянулась… Зачем она с собой такое сделала?.. Какой кошмар! Одни мумии везде!.. Ужас», — отмечают фолловеры.
Другие фанаты актрисы, напротив, считают «переделку» достоинством. «Выглядит потрясающе… И что, что в пластике? Она актриса, к тому же в возрасте. Вот когда молодые себя уродуют пластикой — это противно. А здесь все очень даже достойно… В 79 так выглядеть — подвиг!» — восхищаются подписчики.
Знаменитость Польских принесли фильмы советских лет. Среди них «Я шагаю по Москве», «Верность», «Журналист», «По семейным обстоятельствам» и другие.