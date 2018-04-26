21:00 26 апреля 2018 0

Первый легальный бордель открылся в столице предоставлено Dolls Hotel

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Главные новости к этому часу:

Великобритания готова назвать имена россиян, которые хранят свои деньги в офшорах. Таким образом британцы давят на российские элиты с одной стороны и помогают бороться с коррупцией — с другой. Эксперты объяснили «URA.RU» двойственность этого шага и рассказали, что будет с российскими бизнесменами и политиками, чьи имена окажутся в списке.

В Москве начал работу первый в России легальный бордель. Владельцы бизнеса отмечают, что «можно прийти и с женой, и с подругой», а за отдельную плату работниц «могут нарядить в тематический костюм». Только девушки там — очень необычные. Посмотреть и узнать ценник можно у нас.

На Урал возвращаются лихие 90-е. Машину мэра одного из уральских городов обстреляли, когда сам глава находился за рулем. На место отправили группу опытных сыщиков под руководством врио начальника полиции.

«АвтоВАЗ» запустил серийное производство нового «внедорожного седана» Lada Vesta Cross. У нас можно посмотреть на красавца и узнать его особенности.

Ксения Собчак снова взорвала Instagram. На этот раз — фотографией без макияжа. Фанаты телеведущей отметили, что «залысины больше, чем у Виторгана».

Трамп и Макрон, сажающие дуб перед Белым домом в Вашингтоне, стали мемом. Пользователи расчехлили фотошопы и отправили лидеров США и Франции чинить российские дороги и помогать Лукашенко. Крепко досталось и женам президентов. В Сети сравнили вид сзади первых леди. И это надо видеть.