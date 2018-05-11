В США в возрасте 114 лет скончалась самая пожилая жительница страны Делфин Гибсон. Об этом рассказал губернатор штата Пенсильвания Том Волф в своем аккаунте в Twitter.
По его словам, Гибсон родилась 17 августа 1903 года и прожила в штате более 90 лет. С 2004 года она находилась в центре ухода за престарелыми в городе Хантингдон, сообщает агентство Nation News. В феврале 2017 года ее признали самым старым в Америке человеком после смерти предыдущей долгожительницы Адель Данлап. Теперь титул старейшего жителя Штатов перешел к 113-летней Лесси Браун, отмечает телеканал 360.
Ранее самым старым мужчиной на планете признали жителя японского острова Хоккайдо Масадзо Нонаку, занеся его в книгу рекордов Гиннесса. По информации «Национальной службы новостей», долгожитель появился на свет 25 июля 1905 года.