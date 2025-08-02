Лже-военкомы пытаются завладеть «Госуслугами» россиян

Мошенники под видом сотрудников военкомата пытаются получить доступ к аккаунтам россиян на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в Управлении борьбы с киберпреступностью МВД РФ. Злоумышленники звонят гражданам с неизвестных номеров, представляются сотрудниками военного комиссариата и просят назвать код из СМС якобы для актуализации данных воинского учета в связи с запуском реестра электронных повесток.
«С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета. Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования реестра электронных повесток», — сообщили ТАСС в МВД.
В ведомстве подчеркнули, что единый реестр воинского учета не предусматривает запросов на подтверждение данных через СМС-коды. Граждан призвали быть бдительными и немедленно завершать разговор, если собеседник требует сообщить код из сообщения.
Ранее мошенники уже использовали схожие схемы, представляясь сотрудниками различных организаций, включая военкоматы и сервисы по обслуживанию домофонов, чтобы получит коды из СМС и доступ к личным данным россиян. По данным МВД и Роскачества, такие методы позволяют злоумышленникам входить в аккаунты на госпорталах и онлайн-банках, а также оформлять кредиты на имя жертв. Власти неоднократно предупреждали граждан о необходимости сохранять бдительность и не передавать коды посторонним лицам.
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