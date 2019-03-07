В посольстве США подтвердили задержание мормонов-американцев в Новороссийске

Ранее эту информацию подтвердили в МИД РФ Фото: depositphotos.com © URA.RU

Посольство США в России подтвердило задержание двух американских граждан в Новороссийске. Детали произошедшего сообщает «РИА» Новости со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Андреу Калан.

«Мы можем подтвердить, что двое американцев были задержаны в Новороссийске», — заявила Калан в беседе с изданием. Она подчеркнула, что не может раскрыть больше подробностей «по соображениям конфиденциальности». Пресс-секретарь посольства также назвала помощь соотечественникам за рубежом «главным приоритетом» дипломатов США.

Имена задержанных появились на сайте Приморского районного суда Новороссийска. В электронной картотеке можно найти решения суда по американцам Дэвиду Удо Гааге и Колу Дэвичу Бродовскому. Согласно решению суда от 2 марта, американцам вынесли постановление о назначении административного наказания за «нарушение пограничного режима».

Ранее стало известно, что в одном из молитвенных домов Новороссийска задержали двух мормонов из США. Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.