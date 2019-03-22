Пушков связал со секс-скандалом отставку главы Росгеологии

Врио директора Геологии стал Сергей Сучков, занимавший пост первого заместителя главы ведомства Фото: www.rosgeo.com

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков связал отставку главы Росгеологии Романа Панова со секс-скандалом вокруг его первого заместителя Руслана Горринга. «С таким замом — неудивительно. Не заместитель, а мина замедленного действия. В итоге она взорвалась и взрывной волной весь командный пункт снесло», — написал Пушков.

Бывший генеральный директор Росгеологии Роман Панов был досрочно освобожден от исполнения своих обязанностей. Директива об отставке руководителя поступила в ведомство из правительства РФ 21 марта, напоминает «Национальная служба новостей». Временно исполняющим обязанности генерального директора Росгеологии после увольнения Романа Панова стал Сергей Сучков. Ранее он занимал пост первого заместителя главы ведомства, сообщает РБК.

Первый заместитель директора Росгеологии Руслан Горринг был уволен с поста замглавы ведомства в январе после скандала с видеозаписью, на которой он рассказывал о встречах с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и сексуальных отношениях с сотрудницами госкорпорации.