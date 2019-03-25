Нового главу Росгеологии, назначенного после секс-скандала, представили коллективу

Врио главы компании Росгеология Сергей Сучков был представлен коллективу. Представление нового главы сотрудникам компании произошло на расширенном совещании АО Росгеологии в присутствии заместителя Министра природных ресурсов и экологии РФ Евгения Киселева.
«Киселев отметил, что кадровое решение связано с плановой ротацией, и поблагодарил Романа Панова, занимавшего должность гендиректора Росгеологии, за внесенный вклад в развитие холдинга», — передает пресс-служба компании. Панов в ответ пожелал коллективу дальнейшего роста и развития.
Бывший генеральный директор Росгеологии Роман Панов был досрочно освобожден от исполнения своих обязанностей. Директива об отставке руководителя поступила в ведомство из правительства РФ 21 марта, напоминает «Национальная служба новостей». Между тем член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков связал отставку главы Росгеологии Романа Панова со секс-скандалом вокруг его первого заместителя Руслана Горринга. Сергей Сучков был назначен врио главы Росгеологии 22 марта.