Из филиала Лувра таинственно пропала самая дорогая картина в мире

Из музея в столице ОАЭ Абу-Даби исчезла картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi). Сотрудники филиала французского Лувра не знают, где она находится, пишет The New York Times.
Также этой информацией не владеют и работники основного музея Лувра. Известно, что в сентябре 2018 года филиал музея сообщил о переносе презентации картины «Спаситель мира». Причина такого решения и конкретная дата презентации названы не были.
Отметим, в ноябре 2017 года полотно продали частному коллекционеру за рекордную для произведений искусства сумму в 450 миллионов долларов. По данным американского издания, картину купил саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд.