Из филиала Лувра таинственно пропала самая дорогая картина в мире

Тимофей Вахрушев
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 18:39
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Виды Парижа. Франция, париж, франция, лувр
Работники основного музея Лувра также не знают, где сейчас полотноФото: Анна Майорова © URA.RU

Из музея в столице ОАЭ Абу-Даби исчезла картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi). Сотрудники филиала французского Лувра не знают, где она находится, пишет The New York Times.

Также этой информацией не владеют и работники основного музея Лувра. Известно, что в сентябре 2018 года филиал музея сообщил о переносе презентации картины «Спаситель мира». Причина такого решения и конкретная дата презентации названы не были.

Отметим, в ноябре 2017 года полотно продали частному коллекционеру за рекордную для произведений искусства сумму в 450 миллионов долларов. По данным американского издания, картину купил саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд.

Последний раз картина была продана за 450 млн долларов
Фото: «Википедия»

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