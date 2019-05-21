УФАС требует лишать свободы топ-менеджеров предприятий за картельные сговоры

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 05:38
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Встреча Евгения Куйвашева с промышленниками и предпринимателями. Екатеринбург, совещание, стулья, заседание
Владельцев компаний будут наказывать за сговорФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести уголовную ответственность для руководителей предприятий за картельные сговоры. В ведомстве считают, что наказанием для топ-менеджеров должен стать реальный срок.

«Лишать на шесть лет свободы владельцев компаний, членов совета директоров и топ-менеджеров за умышленные картельные сговоры», — предлагает УФАС поправки в Уголовный кодекс. В ближайшее время документ внесут в правительство, сообщают «Ведомости».

Отягчающим обстоятельством антимонопольщики предлагают считать вариант, при котором руководитель держит у себя более чем 50% голосов в компании, и ее руководства.

Год назад УФАС доказала картельный сговор между администрацией города Чебаркуля и рядом коммунальных предприятий.

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