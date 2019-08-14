Суд по делу о хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс» пройдет без барда Новикова

Александра Новикова вывели из числа обвиняемых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело барда Новикова

Уголовное дело о хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс» получило одобрение прокуратуры и в ближайшие дни будет направлено в суд. Об этом «URA.RU» сообщили источники в правоохранительных органах. После прекращения дела в отношении Александра Новикова единственным обвиняемым остался его бывший друг и компаньон, а ныне его враг — экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

Данную информацию агентству подтвердила и председатель жилищного кооператива «Бухта Квинс» Зиля Булатова, признанная, наряду с другими пайщиками, потерпевшей по делу. «Мне давно было понятно, что его (Новикова) выведут из дела, но что это будет настолько открыто и незаваулированно, я не ожидала», — заявила она «URA.RU». — Что теперь делать? Будем участвовать в заседаниях. Надеемся, что суд внимательно изучит дело».

Уголовное дело о хищении средств пайщиков «Бухты Квинс» расследуется уже более трех лет. Бард Александр Новиков был одним из фигурантов дела: в начале расследования его даже брали под стражу, долгое время он находился под домашним арестом. Комментируя скандал вокруг дела, Новиков публично хвастался дружескими отношениями с губернатором и апеллировал к прокуратуре, называя свое дело «заказным» и «сфабрикованным».

После того, как дело забрал себе следственный комитет, его четыре раза направляли на подпись прокурору, но каждый раз прокуратура возвращала материалы в СК. Подпись прокурора на деле появилась лишь после того, как Новиков пропал из числа обвиняемых. В прокуратуре Свердловской области не стали комментировать ситуацию, порекомендовав обратиться в Следственный комитет. Получить комментарий ведомства пока не удалось.