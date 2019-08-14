Бард Новиков разорит бывшего свердловского замминистра экономики

Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов не смог уйти от своего банкротства, начатого по иску уральского барда Александра Новикова. 17 арбитражный апелляционный суд 13 августа в ответ на жалобу экс-чиновника отказался отменять начатую процедуру реализации имущества, говорится в карточке дела.
«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении апелляционного суда. За время разбирательств к банкротству бывшего замминистра экономики подключились еще шесть кредиторов: налоговая инспекция по Ленинскому району, «Сбербанк», «Росбанк», «Областная УЖК», «МРСК Урала» и «Терра лоджистикс».
Свердловский арбитражный суд 11 апреля признал банкротом бывшего заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова. Заявление против него написал худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков из-за долга почти в 10,2 млн рублей. Раньше Новиков и Шилиманов были бизнес-партнерами. Они занимались строительством жилищного кооператива «Бухта Квинс», которое привело к уголовному делу о хищении средств у пайщиков. В июле Новиков сообщил, что следствие против него прекращено.
Самого Новикова сейчас пытается обанкротить администрация Екатеринбурга.