10 сентября 2019

СМИ: силовики проверяют Красную площадь из-за угрозы взрыва

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Первомайская демонстрация профсоюзов на Красной площади. Москва, куранты, спасская башня, военные, офицеры, силуэт, фуражки, полиция, оцепление, башни кремля
Силовики проверяют площадь и устанавливают личность звонившегоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Оперативные службы проверяют Красную площадь в Москве из-за сообщении об угрозе взрыва. Об этом журналистам рассказал источник в экстренных службах столицы.

«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва на Красной площади. На месте работают представители оперативных служб, ожидается прибытие кинологов», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника, имя которого не называется.

По его словам, сейчас силовики проверяют информацию и устанавливают личность звонившего. В центре по связям с общественностью Федеральной службы охраны России комментировать информацию отказались.

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