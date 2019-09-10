СМИ: силовики проверяют Красную площадь из-за угрозы взрыва

Силовики проверяют площадь и устанавливают личность звонившего
Оперативные службы проверяют Красную площадь в Москве из-за сообщении об угрозе взрыва. Об этом журналистам рассказал источник в экстренных службах столицы.
«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва на Красной площади. На месте работают представители оперативных служб, ожидается прибытие кинологов», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника, имя которого не называется.
По его словам, сейчас силовики проверяют информацию и устанавливают личность звонившего. В центре по связям с общественностью Федеральной службы охраны России комментировать информацию отказались.