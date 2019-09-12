Россияне продают места в очереди за iPhone за 500 тысяч рублей

Новая продукция Apple появится на российском рынке во второй половине сентября Фото: depositphotos.com

Сервисы объявлений Avito и «Юла» сообщают, что на их порталах начали продавать места в очереди за новым iPhone. Цены доходят до 500 тысяч рублей.

«Традиционно пользователи предлагают услугу по занятию места в очереди за новым смартфоном в день продаж. Первые подобные предложения появились еще 9 сентября. 11 сентября опубликовано 75 объявлений о продаже места в очереди за iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max», — цитируют пресс-службу сервиса Avito РИА «Новости».

Стоимость места в очереди колеблется от 150 до 500 тысяч рублей. Также на сервисах уже появились объявления о продаже новых смартфонов Apple стоимостью в несколько раз выше официальной, уточняет «Национальная служба новостей».

Накануне в Калифорнии Apple представила новые модели iPhone и седьмое поколение планшетов iPad. Минимальная цена нового смартфона составит 699 долларов. Старт продаж всей линейки в России намечен на вторую половину сентября.