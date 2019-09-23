Эксперты рассказали, как россиянам уберечься от краж на популярных сайтах

Россияне не должны размещать свой телефонный номер в интернете или раскрывать посторонним дополнительные личные данные, чтобы избежать краж на торговых онлайн-площадках. Таким мнением поделились эксперты по кибербезопасности в связи с увеличившимся количеством интернет-краж.
Как рассказывают представители торговых интернет-площадок, ежемесячное количество хищений с банковских карт, привязанных к телефонным номерам, достигло 3 тысяч операций. Чтобы не попасть в руки мошенников, россияне, продающие товары в сети, должны отказаться от функции управлениями финансами с помощью телефонного номера, уверен представитель информационного-аналитического проекта Content Review Сергей Половников.
«Нежелательно также лишний раз оставлять свой основной номер в интернете», — цитируют эксперта «Известия». Для взаимодействия с покупателями Половников также рекомендует завести отдельную SIM-карту.
Помимо этого, мошенники просят предоставить им другие личные данные, среди которых CVC- или CVV-код карты, пароль от мобильного банка, коды подтверждения, отмечает представитель торгового сервиса Avito. При этом сотрудник компании указывает, что на такие просьбы вестись нельзя, поскольку для перечисления денежных средств достаточно номера карты или телефона.
Кроме того, чтобы снизить риски, уже сейчас операторы связи предлагают людям, продающим товары на онлайн-площадках, специальные сервисы. Они позволяют потенциальным продавцам не использовать свой настоящий номер, а воспользоваться временным.