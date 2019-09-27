Россиян арестовали за продажу жизненно важного лекарства для онкобольных

Останкинский районный суд Москвы арестовал троих россиян за незаконную продажу иностранного препарата «Китруда» для онкобольных. Двое фигурантов уголовного дела отправлены в СИЗО, еще один будет находиться под домашним арестом.
Один из подозреваемых Мурад Балахов из Кабардино-Балкарии с 2012 года жил в Германии, откуда поставлял препарат в Россию. В 2019 году он вернулся на родину и вместе с братом Казбеком Балаховым открыл в Нальчике интернет-аптеку, где и продавал «Китруду». За прием и доставку лекарства по Москве отвечал Александр Балакин.
Силовики произвели контрольную закупку препарата в интернет-аптеке и выяснили, что «Китруда» там продается без русифицированной упаковки и инструкции. Это и вызвало подозрения правоохранителей в том, что лекарство привезено в Россию нелегально, пишет «
«Привозя из Германии редкое в России лекарство, мой подзащитный реально помогал людям, страдающим онкозаболеваниями, и не знал, что за такой вид деятельности предусмотрена уголовная ответственность», — рассказал изданию адвокат Заур Омаров. Тем не менее, Главное следственное управление по Москве возбудило уголовное дело по статье «Обращение фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств организованной группой». Балакин был помещен под домашний арест, братья Балаховы отправлены в СИЗО.
«Китруда» был зарегистрирован Минздравом еще в 2016 году, а в 2018-м препарат был внесен в реестр лекарственных средств и перечень жизненно важных лекарств. В столице стоимость одного флакона может достигать 315 тысяч рублей.