Вор в законе «из уважения» помог убить родственника прокурора на Кавказе

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Криминальный авторитет помог организовать убийство бесплатноФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вор в законе Аслан Гагигев (Джако) бесплатно выполнил просьбу экс-прокурора районной прокуратуры Владикавказа Ольги Швецовой. Ранее женщину арестовали по подозрению в организации убийства бывшего родственника-следователя.

«Джако решил исполнить заказ бесплатно из уважения к известному в республике прокурору», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Как стало известно следствию, чтобы договориться с вором в законе, Швецова лично встретилась с ним в Москве.

Экс-прокурор обвиняется в организации убийства следователя Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СКР Александра Леонова. Он был бывшим мужем ее сестры. Как сообщает издание, в исполнении заказа помогали столичные силовики, которые сотрудничали с преступной группировкой Гагиева.

Как писало «URA.RU», о задержании Швецовой сообщил Следственный комитет России. По данным ведомства, экс-прокурор решилась на преступление из-за «неприязненных отношений, сложившихся на почве развода Леонова с ее сестрой». Женщину задержали в Северной Осетии в аэропорту Беслана. Позднее Ленинский районный суд Владикавказа арестовал Швецову на месяц.

Суд над вором в законе Гагиевым идет уже почти год. Его обвиняют в организации криминального сообщества, члены которого причастны к убийству высокопоставленных чиновников и силовиков. Авторитет был экстрадирован в Россию из Австрии.

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