РЖД разрешили пассажирам верхних полок сидеть на нижних местах

Пассажиров нижних полок попросят днем уступать место соседям сверху Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В компании «Российские железные дороги» попросят пассажиров нижних полок разрешать тем, кто едет на верхних, днем сидеть внизу. Просьба появится в новых электронных билетах на поезда дальнего следования, пишет РИА «Новости».

«В новом бланке прописали просьбу для пассажиров нижних полок разрешать едущим сверху посидеть внизу в дневное время», — сообщает агентство. Пример такого обращения есть ролике, в котором РЖД презентовал новый бланк билета. Согласно действующим правилам компании, человек с билетом на верхнюю полку может сесть внизу с согласия пассажира нижней полки.

Ранее в РЖД показали, как будет выглядеть новый плацкарт-трансформер со шкафами и перегородками. Макет вагона показали на выставке в Москве, сообщала «Национальная служба новостей».