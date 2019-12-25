РЖД разрешили пассажирам верхних полок сидеть на нижних местах

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Клипарты. Сургут , поезд, путешествие, пассажир, плацкарт, ржавая вода
Пассажиров нижних полок попросят днем уступать место соседям сверхуФото: Алексей Андронов © URA.RU

В компании «Российские железные дороги» попросят пассажиров нижних полок разрешать тем, кто едет на верхних, днем сидеть внизу. Просьба появится в новых электронных билетах на поезда дальнего следования, пишет РИА «Новости».

«В новом бланке прописали просьбу для пассажиров нижних полок разрешать едущим сверху посидеть внизу в дневное время», — сообщает агентство. Пример такого обращения есть ролике, в котором РЖД презентовал новый бланк билета. Согласно действующим правилам компании, человек с билетом на верхнюю полку может сесть внизу с согласия пассажира нижней полки.

Ранее в РЖД показали, как будет выглядеть новый плацкарт-трансформер со шкафами и перегородками. Макет вагона показали на выставке в Москве, сообщала «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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