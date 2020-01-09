Российских школьников научат защищаться от педофилов и мошенников в интернете

Школьные уроки по по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) дополнят разделом, касающимся защиты в интернете. Такую идею Общественной палаты одобрило Министерство просвещения.
«После освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их», — передает газета «Известия» со ссылкой на ведомство. Среди ключевых угроз, с которыми школьники могут столкнуться в сети, называются кибербуллинг (травля в интернете), мошенники и педофилы.
Заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина уверена, что включение уроков по киберзащите в курс ОБЖ является очень важным шагом. При этом эксперт подчеркнула, что содержание уроков по этой теме необходимо каждый год обновлять.
В свою очередь, глава комиссии Общественной Палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина отмечает, чаще всего в интернете людей травят во «Вконтакте» и на Youtube. Специалист уточняет, что часто кибербуллинг развивается в анонимных сообществах отдельного образовательного учреждения или микрорайона города.
Обновление школьных программ произойдет после утверждения Федеральных государственных образовательных стандартов.