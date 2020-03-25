В России предложили исключить из пенсий накопительную часть

Инициатива включает в себя поблажки касательно максимального возраста дожития, исходя из которого выплачивается накопительная часть пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Накопительную часть пенсии нужно вывести из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС). Такую идею предложила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Выплаты по страховой и накопительной пенсии кардинально различаются, поэтому последней в системе ОПС не место», — пишут «Известия». Соответствующий документ является отзывом на проект постановления «О внесении изменений в методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии». По мнению профсоюзов, для разных пенсий предусмотрены разные системы выплат. Это означает, что мораторий на пенсионные накопления станет постоянным. Отмечается, что идея включает в себя поблажки касательно максимального возраста дожития, исходя из которого выплачивается накопительная часть пенсии. Профсоюзы отмечают, что накопительная часть пенсии может формироваться только на добровольной основе.

Руководитель СРО НАПФ Константин Угрюмов также считает, что принципы формирования, расчета и назначения страховой и накопительной пенсий принципиально отличаются. Он предлагает исключить накопительную часть из системы ОПС и перевести ее в систему индивидуального НПО. По его словам, в таком случае может сохраниться индивидуальный принцип формирования, управления, расчета и назначения накопительных пенсий.

Ранее сообщалось о том, что получать две пенсии (страховую и накопительную) могут те граждане, у кого на лицевом счете в Пенсионном фонде достаточно страховых взносов на накопительную часть.