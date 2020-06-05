Половина украинцев считает, что их страна разваливается

46,1% опрошенных украинцев заявили, что их страна разваливается Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Почти 50% украинских граждан считают, что Украина находится на грани распада. К такому выводу пришли исследователи Киевского международного института социологии (КМИС) после проведенного опроса.

«По данным КМИС, 46,1% опрошенных заявили, что Украина разваливается», — пишет «Федеральное агентство новостей», ссылаясь на данные исследования. При этом 40,8% респондентов наоборот считают, что Украина «сшивается и идет путем объединения».

Больше половины опрошенных (50,5%) думают, что в будущем Украина одержит победу над Россией. Обратной точки зрения придерживаются 10,3% респондентов. При это 37,2% украинцев полагают, что победа Киева будет обеспечена союзом с цивилизованным миром, а не «слабой, отсталой» Россией.

Опрос проводился в период с 26 по 30 апреля текущего года. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россию ожидает распад, так как она образована искусственно. Он выразил уверенность, что это произойдет в обозримом будущем, уточняет «Национальная служба новостей».

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