Психологи МЧС: как безболезненно выйти с карантина

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Ранее россиянам рассказали, как работать после карантина и не уставать. Также сообщалось, в каких профессиональных сферах работодатели готовы предложить высокие зарплаты после пандемии. Так, агенты по продаже элитной недвижимости могут зарабатывать миллион рублей в месяц, напоминает « Ридус ».

Также психологи советуют стоить планы заранее. Они считают, что дискомфорт у населения может быть вызван не только необходимостью вновь перестраиваться, но и отсутствием четкого плана действий. «Не стройте невыполнимых планов. Они должны соответствовать реальным возможностям. Под влиянием меняющейся ситуации будьте готовы корректировать план», — заключили психологи ЦЭПП.

«Стоит учитывать, что период самоизоляции не является „паузой“, поэтому выход из этого режима не станет возвращением в ситуацию „до“. Возникает необходимость заново адаптироваться к изменившимся условиям», — приводит РИА «Новости» рекомендации ЦЭПП.

Период выхода из режима самоизоляции надо воспринимать не как возвращение к чему-то старому, а как новый этап с новыми возможностями. Тогда есть шанс снизить риски для психологического благополучия каждого человека в период адаптации. Такие советы дают специалисты Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

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