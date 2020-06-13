12 июня 2020

Психологи МЧС: как безболезненно выйти с карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Психологи ЦЭПП советуют россиянам строить планы заранее Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Период выхода из режима самоизоляции надо воспринимать не как возвращение к чему-то старому, а как новый этап с новыми возможностями. Тогда есть шанс снизить риски для психологического благополучия каждого человека в период адаптации. Такие советы дают специалисты Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

«Стоит учитывать, что период самоизоляции не является „паузой“, поэтому выход из этого режима не станет возвращением в ситуацию „до“. Возникает необходимость заново адаптироваться к изменившимся условиям», — приводит РИА «Новости» рекомендации ЦЭПП.

Также психологи советуют стоить планы заранее. Они считают, что дискомфорт у населения может быть вызван не только необходимостью вновь перестраиваться, но и отсутствием четкого плана действий. «Не стройте невыполнимых планов. Они должны соответствовать реальным возможностям. Под влиянием меняющейся ситуации будьте готовы корректировать план», — заключили психологи ЦЭПП.

Ранее россиянам рассказали, как работать после карантина и не уставать. Также сообщалось, в каких профессиональных сферах работодатели готовы предложить высокие зарплаты после пандемии. Так, агенты по продаже элитной недвижимости могут зарабатывать миллион рублей в месяц, напоминает «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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