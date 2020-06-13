Психологи МЧС: как безболезненно выйти с карантина

Период выхода из режима самоизоляции надо воспринимать не как возвращение к чему-то старому, а как новый этап с новыми возможностями. Тогда есть шанс снизить риски для психологического благополучия каждого человека в период адаптации. Такие советы дают специалисты Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.
«Стоит учитывать, что период самоизоляции не является „паузой“, поэтому выход из этого режима не станет возвращением в ситуацию „до“. Возникает необходимость заново адаптироваться к изменившимся условиям», — приводит РИА «Новости» рекомендации ЦЭПП.
Также психологи советуют стоить планы заранее. Они считают, что дискомфорт у населения может быть вызван не только необходимостью вновь перестраиваться, но и отсутствием четкого плана действий. «Не стройте невыполнимых планов. Они должны соответствовать реальным возможностям. Под влиянием меняющейся ситуации будьте готовы корректировать план», — заключили психологи ЦЭПП.
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