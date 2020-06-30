Свердловский суд отказал израильскому торговцу проститутками

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Суд установил, что с 1999 по 2007 год благодаря Яви были проданы в сексуальное рабство в зарубежные публичные дома 129 девушек из России, Украины, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. В банду Яви входили 13 человек, в том числе бывший подполковник ГРУ Минобороны РФ Дмитрий Стрыканов. Члены группировки были признаны виновными по статьям «организация преступного сообщества», «вовлечение в занятие проституцией», «организация занятия проституцией», «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Янай Ави отбывает наказание в ИК № 10 Екатеринбурга, где сидит модный фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой.

Янай Ави получил 16 лет колонии строгого режима по приговору Московского окружного военного суда 25 апреля 2011 года. Под его руководством было организовано преступное сообщество, занимавшееся торговлей людьми — продажей девушек для занятия проституцией в зарубежных странах.

«Суд рассмотрел ходатайство осужденного Яная Ави о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания. Суд оставил ходатайство без удовлетворения», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

В Чкаловском суде Екатеринбурга отвергли ходатайство гражданина Израиля Яная Ави, отбывающего срок 16 лет за торговлю проститутками. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

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