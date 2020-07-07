ВОЗ: пик пандемии еще впереди

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За выходные в мире было выявлено 400 тыс новых заражений COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса еще не достигла пика. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.

«Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», — цитирует «Российская газета» главу ВОЗ. Отмечается, что за выходные в мире было выявлено 400 тысяч новых заражений COVID-19.

Ранее сообщалось, что ученые выявили новые симптомы коронавируса. У некоторых больных появляется воспаление в ротовой полости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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