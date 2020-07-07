ВОЗ: пик пандемии еще впереди

За выходные в мире было выявлено 400 тыс новых заражений COVID-19
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Пандемия коронавируса еще не достигла пика. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.
«Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», — цитирует «Российская газета» главу ВОЗ. Отмечается, что за выходные в мире было выявлено 400 тысяч новых заражений COVID-19.
Ранее сообщалось, что ученые выявили новые симптомы коронавируса. У некоторых больных появляется воспаление в ротовой полости.
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