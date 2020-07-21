Бубонная чума приблизилась к границам России

В районе космодрома Байконур и вдоль южной границы России существуют очаги распространения бубонной чумы. Об этом рассказал главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.
«В Казахстане есть очень неблагоприятный район, там, где расположен наш космодром Байконур. Там природный очаг бубонной чумы, которую распространяют большие и малые песчанки», — цитирует Никифорова «Национальная служба новостей». По словам инфекциониста, специалисты постоянно отслеживают этот район, чтобы не допустить заражения персонала космодрома.
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что вдоль границы России, по всему югу страны можно встретить бубонную чуму. Вирусолог рассказал, что заболевание опасно тем, что при длительном отсутствии лечения, оно начинает распространяться между людьми.
Эпидемия бубонной чумы россиянам не грозит. Как отметил эпидемиолог из Роспотребнадзора Виктор Малеев, от этой болезни есть лекарство, а единичные случаи не будут вызывать какого-то распространения. Доктор биологических наук Алексей Аграновский уточнил, что риск заразиться выше у тех, кто контактирует с природой, передает телеканал 360.
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