В школе хотят ввести спортивную форму в цветах российского флага

Введение единой спортивной формы в цветах российского флага в школах прорабатывается
Введение единой спортивной формы в цветах российского флага для школьников обсуждается на государственном уровне. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Инициатива, предполагающая использование цветов российского флага в спортивной одежде учащихся, была озвучена председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олегом Матыциным на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передает ТАСС.

