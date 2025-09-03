В школе хотят ввести спортивную форму в цветах российского флага

Введение единой спортивной формы в цветах российского флага в школах прорабатывается
Введение единой спортивной формы в цветах российского флага для школьников обсуждается на государственном уровне. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.
Инициатива, предполагающая использование цветов российского флага в спортивной одежде учащихся, была озвучена председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олегом Матыциным на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передает ТАСС.
