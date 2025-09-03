Си Цзиньпин призвал мир не возвращаться к закону джунглей

Человечество, живущее на одной планете, должно стремиться к мирному сосуществованию и никогда не возвращаться к «закону джунглей». Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Живущее на одной планете человечество должно мирно сосуществовать и никогда не возвращаться к закону джунглей», — сказал Си Цзиньпин. Его слова передает РИА Новости.
Ранее председатель КНР принял в Пекине президента России Владимира Путина. Переговоры проходили в Доме народных собраний, а затем продолжились в личной резиденции Си Цзиньпина. Китайский лидер подчеркнул, что считает Путина своим «старым другом».
