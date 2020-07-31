Проценко высказался об угрозе второй волны коронавируса

Прогнозировать риск наступления второй волны коронавируса невозможно, считает Денис Проценко Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Обычно эпидемия или пандемия длится от полутора до двух лет, однако как будет в случае с коронавирусом, неизвестно. Об этом журналистам рассказал главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Предыдущие серьезные вирусные атаки традиционно протекали в три этапа, которые растягивались на полтора-два года. Как пойдет в этот раз, никто сегодня не ответит. Насколько сейчас иммунизировано население, будет ли стойким иммунитет. Очень много „если“», — сказал Проценко в интервью «Российской газете», отвечая на вопрос, неизбежна ли вторая волна.

При этом он обратил внимание на «странную географию» вируса. Инфекция активно распространялась на севере Италии, в то время как на юге было спокойнее; затем вспышка произошла в Нью-Йорке, но только через время добралась до Флориды, Техаса и Калифорнии. учитывая такую непредсказуемость, врач не стал прогнозировать риск второй волны.

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