Проценко оценил слухи о защищенности курильщиков от коронавируса

Пока нет доказательств, что курильщики переносят коронавирус легче Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил слухи о том, что курильщики реже и легче переносят коронавирус. Своим мнением по этому вопросу он поделился в интервью «Российской газете».

«Не готов говорить ни да, ни нет, мы сейчас специально оцениваем эту базу. Честно скажу, есть темы, к которым отношусь сдержанно, пока не увижу подтверждения. <…>. Поэтому не готов вот так легко заявлять, что курильщики меньше болеют. Через полтора-два года расскажем», — заявил Проценко.

Свою позицию он объяснил существованием «культуры научных публикаций». Специалисты пишут работу по определенным правилам, опираясь на статистику, после чего исследование должно получить оценку экспертов. Только после этого статья публикуется в серьезном журнале.

Также собеседник издания, отвечая на вопрос, что лучше — переболеть или беречься, указал на второй вариант. По его словам, пока нет точного понимания, насколько устойчив иммунитет, который формируется в результате болезни. «Сегодня нет полной уверенности, что, раз переболев, ты закрыл эту тему для себя навсегда», — добавил доктор.

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