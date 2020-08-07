Российская экономика достигла «дна» в мае, после чего начала восстанавливаться, заявили в ЦБ РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За прошедшую торговую неделю цена на марку нефти Brent достигала отметку в 46 долларов за баррель. Таких значений рынок не наблюдал с марта, когда началась пандемия. При этом аналитики считают, что к началу 2021 году котировки на Brent будут стабильно торговаться в диапазоне 45-50 долларов за бочку, так как баланс на рынке смещается в сторону дефицита предложения. Сейчас цена на нефть марки Brent торгуется за 44,66 (-0,95%) долларов за баррель, WTI — 41,56 (-0,93%) долларов за баррель.

Рубль пока слабо реагирует на установившуюся стабильность в ценах на нефть. В течение торговой недели российская валюта укреплялась по отношению к доллару и евро, однако к пятнице растеряла наверстанные позиции. К выходным, по данным Центробанка РФ, за доллар дают 73,64 (+0,60), евро — 87,17 (+0,55).

Ситуация в России

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB. Там считают, что российский ВВП из-за пандемии сократится в этом году на 5,2%, а принятые властями меры позволят повысить макроэкономическую стабильность. Комментируя эти данные, министр финансов РФ Антон Силуанов допустил менее глубокий спад экономики страны из-за пандемии коронавируса и более динамичное восстановление. Он добавил, что власти страны в условиях пандемии приняли беспрецедентные меры поддержки россиян и бизнеса.

Одну из мер поддержек россиян в «коронакризис» предложили ввести на постоянной основе. С такой инициативой выступил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов. Он аргументировал это подорожанием школьных принадлежностей и ростом тарифов на коммунальные услуги.

Во втором полугодии коммунальные платежи снова вырастут, предупредил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев. По его словам, плата за услуги ЖКХ возрастет не более чем на 4%. Он объяснил это повышение размером инфляции за 2020 год.

Российская экономика достигла «дна» в мае, после чего начала восстанавливаться. Об этом рассказал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Однако потенциал роста российской экономики по-прежнему составляет 1,5-2%, добавил он.

Что происходит в мире

Президент США Дональд Трамп продолжает воевать против Китая и его компаний. Выпустив два указа против китайских компаний TikTok и WeChat, он обрушил капитализацию многих ведущих китайских технологических компаний. Они подешевели на 100 млрд долларов. TikTok уже пригрозил подать иск в американский суд.

На фоне подобных решений Трампа в американских спеслужбах опасаются, что власти Китая поспособствуют его не переизбранию на предстоящих выборах президента в США. В письменном заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины говорится, что к ноябрю Пекин расширяет свое влияние с целью сформировать нужный политический климат в Штатах.

Прогнозы экспертов

Убытки экономики РФ из-за трансграничного углеродного налога, который сейчас обсуждает Евросоюз, могут составить один трлн рублей в год, сообщил замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Петр Бобылев. По его словам, подобные меры затронут как топливно-энергетический комплекс, так и металлургию и другие отрасли.

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