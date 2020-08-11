Музыкальный критик рассказал, как шантажировал звезд в 1990-е

© Служба новостей «URA.RU»
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Территории завода им. Шпагина. Пермь, концерт, завод шпагина
Отар Кушанашвили сам занимался шантажом российских исполнителей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Экс-звезда музыкального шоу «Акулы пера» Отар Кушанашвили рассказал о методах работы музыкальных журналистов в 1990-е. Он признался, что сам шантажировал звезд российской эстрады.

«Насколько я помню, я даже шантажировал артистов. С удовольствием, причем!» — рассказал Кушанашвили в фильме Lenta.ru о русской поп-музыке 1990-х. Он отметил, что деньги брали буквально за все.

По словам журналиста, в основном ему платил продюсер Юрий Айзеншпис. Кушанашвили признался, что он получал деньги за рецензии на группы «Технология», «Динамит», а также на творчество певца Влада Сташевского, Катю Лель и сочинения Виктора Цоя.

Также в фильме издания рассказали, что певица Алла Пугачева контролировала публичную жизнь своего экс-супруга Филиппа Киркорова. Ей было важно продемонстрировать, что они «пара номер один», передает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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