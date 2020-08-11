Музыкальный критик рассказал, как шантажировал звезд в 1990-е

Отар Кушанашвили сам занимался шантажом российских исполнителей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Экс-звезда музыкального шоу «Акулы пера» Отар Кушанашвили рассказал о методах работы музыкальных журналистов в 1990-е. Он признался, что сам шантажировал звезд российской эстрады.

«Насколько я помню, я даже шантажировал артистов. С удовольствием, причем!» — рассказал Кушанашвили в фильме Lenta.ru о русской поп-музыке 1990-х. Он отметил, что деньги брали буквально за все.

По словам журналиста, в основном ему платил продюсер Юрий Айзеншпис. Кушанашвили признался, что он получал деньги за рецензии на группы «Технология», «Динамит», а также на творчество певца Влада Сташевского, Катю Лель и сочинения Виктора Цоя.

Также в фильме издания рассказали, что певица Алла Пугачева контролировала публичную жизнь своего экс-супруга Филиппа Киркорова. Ей было важно продемонстрировать, что они «пара номер один», передает « Федеральное агентство новостей ».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.