Казахстан снимает карантин

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ЧМ-2018. Футбольные болельщики на улицах Екатеринбурга, флаг казахстана, триколор на щеке, футбольный фанат
В Казахстане начнут поэтапно отменять ограничительные меры 17 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Правительство Казахстана начинает ослаблять карантинный режим в стране. Поэтапное смягчение ограничительных мер начнется 17 августа.

«Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, возобновляющих деятельность во всех регионах с 17 августа 2020 года», — говорится в сообщении на сайте правительства Казахстана. С указанного числа будут открыты торговые центры и крытые рынки при условии, что они не будут заполняться больше чем на 30%. Также заработают салоны красоты, фитнес-центры (без бассейна), образовательные центры для детей и взрослых, аттракционы на открытом воздухе.

Однако в стране все еще будут запрещены массовые мероприятия. Бары, ночные клубы, учреждения культуры и пляжи останутся закрытыми. Работодателям рекомендовано поддерживать формат удаленной работы как минимум для 80% сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за все время пандемии коронавируса зафиксировано 101 372 случаев заражения, пишет RT. Власти Казахстана планируют восстановить авиасообщение с Россией 17 августа, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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