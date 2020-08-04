Мигранты устроили стычку с Росгвардией на границе РФ и Казахстана

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Протесты против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, росгвардия, оцепление
Причиной конфликта стали попытки граждан Таджикистана и Узбекистана вернуться домой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На российско-казахстанской границе мигранты устроили стычку с правоохранителями. Инцидент произошел в Самарской области. Об этом журналистам сообщили в Росгвардии.

«Накануне произошла стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области», — пишет ТАСС. Причиной конфликта стали попытки граждан Таджикистана и Узбекистана вернуться домой. Отмечается, что стычка была локализована без вмешательства сотрудников Росгвардии. В настоящий момент ситуация на границе региона с Казахстаном спокойная.

Ранее в Дагестане граждане Азербайджана устроили массовые беспорядки из-за того, что многие не смогли вернуться на родину до закрытия границ из-за коронавируса. В результате конфликта граждане другой страны напали на правоохранителей. Четверо полицейских были ранены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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