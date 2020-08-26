США отказались признать российскую вакцину от коронавируса

В Белом доме сомневаются в надежности испытаний российской вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В администрации США не стали бы использовать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью газете Politico.

«Российские испытания… я бы не стал принимать эту вакцину», — отмечает Медоуз. Он подчеркнул, что в США высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. В данной сфере, как он считает, нельзя ничем жертвовать и идти в обход правил.

Глава аппарата Белого дома выразил надежду, что хотя бы одна из семи-восьми американских вакцин от коронавируса будет готова уже к осени. По его словам, препараты проходят третий этап испытаний. Он добавил, что американские власти должны удостовериться в эффективности и безопасности этих вакцин.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая была разработана центром имени Н. Ф. Гамалеи, напоминает агентство Nation News. Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что российский препарат покажет свою эффективность. Однако подчеркнул, что американская вакцина пройдет всю систему испытаний, сообщает RT.

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