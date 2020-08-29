Корпорация ВЭБ Игоря Шувалова отчиталась об убытках в 43,5 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Убыток госкорпорации ВЭБ, которой руководит бывший вице-премьер России Игорь Шувалов, за первые полгода текущего года составил 43,5 млрд рублей. Это следует из отчета, опубликованного на сайте госструктуры.

«Убыток за отчетный период — 43,5 млрд рублей», — говорится в документе. При этом годом ранее за аналогичный период корпорация получила прибыль в 12,8 млрд рублей. В отчете сказано, что на текущие цифры повлияли кредитные поручительства для малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса, создание резервов по таким поручительствам и сокращение процентного дохода на фоне общего снижения кредитных ставок.

Корпорация ВЭБ занимается финансированием проектов развития экономики. Всего за первую половину 2020 года ВЭБ поручился за кредиты на ее поддержку на сумму 500 млрд рублей. При этом ставка для предпринимателей была нулевая или сниженная.

Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса в России появились весной этого года в качестве меры поддержки отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Эти средства должны помочь предпринимателям сохранить занятость. Также льготный кредит бизнесмены могут оформить на возобновление деятельности, пишет RT.

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