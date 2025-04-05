Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова восхитилась решением российских гимнастов, которые коллективно отказались от участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Парламентарий подчеркнула, что это демонстрирует настоящую командную солидарность.
«Это командное решение. Если не допускают по надуманным причинам часть спортсменов, то ребята проявили такую солидарность и решили, что тоже участвовать не будут. Они должны были высказать свою позицию. Молодцы, что хватило смелости это сделать», — заявила парламентарий. Ее слова передает aif.ru.
Журова подчеркнула, что каждый спортсмен в подобной ситуации принимает решение самостоятельно. Однако российские гимнасты предпочли коллективное решение после обсуждения с тренерами.
Особое возмущение, по словам Журовой, вызывает практика Международной федерации гимнастики (FIG), которая отказывает российским спортсменам в допуске на соревнования из-за патриотических проявлений. В качестве примера она привела случаи, когда причиной отказа становились фотографии со спортсменами с Георгиевскими ленточками — традиционным символом памяти о подвиге предков.
Депутат также высказала предположение, что проверку социальных сетей российских спортсменов могут проводить украинские организации. «Я знаю, что ряд молодых спортсменов отказались от соцсетей, потому что не хотят на них отвлекаться. А это могут расценить как будто бы спортсмен их умышленно не ведет», — добавила Журова.
Ранее гимнасты из РФ отказались участвовать в ближайших международных соревнованиях. Российская Федерация гимнастики заявила о поддержке и уважении к позиции спортсменов.
Причиной отказа послужили «необоснованные и предвзятые» решения FIG. Среди некоторых из них: участие в концерте ко Дню защитника Отечества и подписка на группу в соцсети «ВКонтакте».
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