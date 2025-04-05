На 6 апреля приходится сразу несколько праздников. В православных церквях вспоминают преподобного Захария Печерского, в народе отмечают праздник Артемон — дери полоз, следователи поздравляют друг друга с профессиональным праздником, а повара по всему миру готовят пасту карбонара. О том, какие праздники отмечают 6 апреля 2025 года — в материале URA.RU.
Православные праздники 6 апреля 2025
День памяти преподобного Захария Печерского
6 апреля православные вспоминают преподобного Захария Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря, жившего в XIII—XIV веках. Информация о его юности и мирской жизни практически не сохранилась: известно лишь, что отец оставил Захарию большое наследство, которое в итоге святой полностью отдал в монастырь.
Захария прославился строгим постом, молитвой и аскетической жизнью. До самой смерти святой не ел ничего печеного и вареного, питался лишь когда заходило Солнце небольшим количеством зелени.
Мощи Захария находятся в Киево-Печерской лавре и считаются чудотворными. В день памяти Захария Печерского верующие молятся святому о помощи в духовном укреплении и исцелении от болезней.
День памяти святителя Артемона, епископа Селевкийского
6 апреля православная церковь чтит память святителя Артемона, епископа Селевкии — древнего города на реке Тигр. Святитель Артемон жил в I-II веках в Малой Азии. За благочестие и добродетель апостол Павел поставил святого Артемона епископом Селевикии как наиболее достойного. Святой до конца своих дней мудро руководил паствой и прославился как защитник всех бедных и гонимых. Епископ Артемон скончался в глубокой старости.
День иконы Божией Матери «Тучная Гора»
6 апреля отмечается праздник иконы Божией Матери «Тучная Гора». Эта чудотворная икона известна с XIV века и получила название от места её обретения — горы Тучной в Тверской области. Перед этой иконой молятся о плодородии, хорошем урожае, защите от засухи и стихийных бедствий. В этот день принято посещать церковь, молиться Богородице и просить её о помощи в хозяйственных делах и семейном благополучии.
Народный праздник 6 апреля 2025
Артемон — Дери полоз
По народному календарю 6 апреля отмечают праздник Артемон — Дери полоз. День так называется в честь того, что снег на дорогах к этой дате уже успевал растаять, и те крестьяне, которые не поменяли сани на телегу, обдирали полозья.
На праздник люди боролись с нечистой силой: чтобы духи не проникли в жилище, крестьяне разводили огонь вдоль дорог и обходили избы кругами. А также старались сделать все важные дела, ведь приближался праздник Благовещения, в который работать нельзя.
Что можно и нельзя делать 6 апреля 2025
Считалось, что 6 апреля стоит развесить белье и одежду на солнце, чтобы избавиться от негатива. На праздник также было принято проверять состояние крыш и хозяйственных построек, осматривать свой участок и убирать с территории старый мусор.
Существовали на 6 апреля и запреты. Так, людям не разрешалось:
- Загрязнять дом – иначе в семье начнется разлад;
- Работать с нитками – чтобы не навязать узлов на своем пути;
- Мечтать о прибыли – иначе в будущем ждут одни убытки;
- Спать до обеда – иначе пропадет вся удача.
Приметы 6 апреля 2025
На праздник существовало несколько примет, по которым крестьяне определяли, какая погода их ждет в ближайшее время. Например, теплая ночь обещала раннюю весну. Если на улице не осталось снега — значит, в этом году будет богатый урожай. А дождь на праздник предвещал обилие грибов осенью.
Праздники в России 6 апреля 2025
День работников следственных органов МВД РФ
6 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники следственных подразделений МВД России. Дата была выбрана не случайно: именно 6 апреля 1963 года указом Президиума Верховного Совета СССР было создано следственное управление МВД СССР. В этот день проходят торжественные мероприятия, награждения лучших сотрудников, поздравления ветеранов службы.
День рождения московского трамвая
6 апреля 1899 года в Москве открылось регулярное движение электрического трамвая. Московский трамвай стал одним из первых в России и быстро полюбился горожанам. Сегодня в этот день проводятся праздничные мероприятия: экскурсии по старым маршрутам, выставки ретро-трамваев, тематические лекции и концерты.
Праздники в мире 6 апреля 2025
День пасты карбонара
Ежегодно 6 апреля во многих странах мира отмечают неофициальный праздник одного из самых популярных блюд итальянской кухни — пасты карбонара. Согласно одной из версий происхождения карбонары, паста появилась благодаря итальянским угольщикам, которые готовили это простое блюдо из доступных продуктов: яиц, бекона и сыра. В этот день рестораны по всему миру готовят специальное меню с карбонарой, повара проводят мастер-классы по приготовлению блюда.
Международный день спорта на благо развития и мира
Этот праздник был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году и впервые отмечен 6 апреля 2014 года. Его цель — подчеркнуть важность спорта как инструмента укрепления мира, взаимопонимания и развития общества. В этот день проводятся спортивные соревнования, благотворительные акции, встречи с известными спортсменами.
Всемирный день мультфильмов
6 апреля во всём мире отмечается праздник мультипликации. Именно 6 апреля 1906 года мир впервые увидел анимационную картину, в которой использовалась покадровая съемка: «Комические фазы смешных лиц» режиссера Джеймса Стюарта Блэктона. В этот день показывают лучшие мультфильмы разных стран, проводят фестивали анимации, мастер-классы художников-мультипликаторов.
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