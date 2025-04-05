Spiegel: Россия может вернуть многомиллиардные активы в июне

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в случае блокировки продления санкций против России, стране будут возвращены замороженные активы на сумму 240 миллиардов евро. Об этом сообщает Spiegel. Цахкна подчеркнул значимость этой ситуации для Европейского Союза.
«Мы заморозили активы в сфере недвижимости в Европе на сумму 240 миллиардов долларов и более. Деньги российского Центробанка в основном находятся в Бельгии <...> Если они [заблокируют в июне решение о продлении санкций], то <...> нам придется передать 240 миллиардов евро [президенту России Владимиру] Путину», — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Его слова передает немецкое издание.
В дополнение к этому, Цахкна призвал европейские страны занять более решительную позицию в отношении главы Венгрии Виктора Орбана. Он заявил, что решение Будапешта не продлевать санкции может расколоть Европу. Чтобы это предотвратить, он предложил лишить страну права голоса.
Цахкна сослался на статью 7 Договора о Европейском союзе. Статья предоставляет возможность лишения государства-члена права голоса в случае, если его членство угрожает безопасности Европы и других стран-членов. На вопрос журналистов, стоит ли ее применять, Цахкна заявил: «У нас есть такая возможность, и я считаю, что она становится все ближе и ближе».
Евросоюз уже приступил к подготовке 17-го пакета антироссийских санкций. В то время как Венгрия засомневалась в их эффективности.
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