Как французские компании унизили Макрона перед США

Филиппо: Макрон расстроился из-за отказа компаний прекращать инвестиции в США
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Макрон призывал французские компании прекратить инвестиции в США
Макрон призывал французские компании прекратить инвестиции в США Фото:
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Трамп ввел пошлины на импорт товаров в США

Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», выразил мнение, что реакция бизнес-сообщества на призыв президента Эммануэля Макрона прекратить инвестиции в США была унизительной для главы государства. Он отметил, что бизнесмены фактически проигнорировали просьбу французского лидера.

«Макрон унижен всего через несколько часов после своей попытки гротескного словесного ответа в отношении [президента США Дональда] Трампа», — написал Филиппо в социальной сети X. Он вспомнил, что когда Трамп объявил о введении торговых пошлин для 185 стран мира, Макрон призвал представителей французского бизнеса остановить инвестиции в США. Макрон заявил, что такие меры будут применяться до момента, когда станет ясна ситуация с пошлинами, введенными Соединенными Штатами.

Ряд стран в ответ на решение президента США Дональда Трампа уже начали предпринимать ответные меры. Так, Китай ввел ответную пошлину в размере 34%. А японский автоконцерн Nissan планирует перенести часть своего производства из Японии в США для избежания новых экспортных пошлин. Об этом сообщает японская деловая газета «Никкэй». Это решение должно позволить компании минимизировать финансовые потери от введенных США тарифов.

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Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», выразил мнение, что реакция бизнес-сообщества на призыв президента Эммануэля Макрона прекратить инвестиции в США была унизительной для главы государства. Он отметил, что бизнесмены фактически проигнорировали просьбу французского лидера. «Макрон унижен всего через несколько часов после своей попытки гротескного словесного ответа в отношении [президента США Дональда] Трампа», — написал Филиппо в социальной сети X. Он вспомнил, что когда Трамп объявил о введении торговых пошлин для 185 стран мира, Макрон призвал представителей французского бизнеса остановить инвестиции в США. Макрон заявил, что такие меры будут применяться до момента, когда станет ясна ситуация с пошлинами, введенными Соединенными Штатами. Ряд стран в ответ на решение президента США Дональда Трампа уже начали предпринимать ответные меры. Так, Китай ввел ответную пошлину в размере 34%. А японский автоконцерн Nissan планирует перенести часть своего производства из Японии в США для избежания новых экспортных пошлин. Об этом сообщает японская деловая газета «Никкэй». Это решение должно позволить компании минимизировать финансовые потери от введенных США тарифов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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