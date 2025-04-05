В Таганроге борются с нашествием зеленых комаров

В Таганроге (Ростовская область) началась плановая обработка территорий от комаров-звонцов, численность которых в этом году снова выросла. Как сообщили в городской администрации, работы проводятся ежегодно с апреля по октябрь, но в этом сезоне проблема проявилась особенно остро.
«С целью снижения численности комара-звонца на территории города Таганрога ежегодно, с апреля по октябрь проводится ларвицидная обработка в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями», — сообщил представитель администрации города РИА «Новости». Обработка уже началась.
Специалисты связывают увеличение популяции с несколькими факторами: географическое положение, мягкие зимы и ветер с залива. Город с трех сторон окружен мелководным Таганрогским заливом и Миусским лиманом, что создает идеальные условия для размножения насекомых. Мягкие зимы последних лет и жаркое лето ускорили развитие личинок, а ветер с залива приносит взрослых особей прямо в город.
У комара очень короткий жизненный цикл. Развиваются личинки в мелких хорошо прогретых водах пресноводного водоема, после чего взрослая особь покидает стихию.
В отличие от обычных комаров, зеленые звонцы не кусаются — у них даже нет соответствующего ротового аппарата. Однако их огромные рои (иногда настолько плотные, что напоминают дымку) доставляют дискомфорт: насекомые лезут в глаза, рот и нос, а также оставляют следы на стенах и окнах.
Ранее Роспотребнадзор успокоил россиян, заявив, что распространение лихорадки Оропуш, переносчиками которой являются некоторые виды комаров, на территории России исключено. Ведомство мониторит инфекционную заболеваемость по всему миру и активно следит за ситуацией.
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