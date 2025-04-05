Российские туристы лишись возможности поплавать в море Египта

На пляжах Египта, в частности в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде, зафиксировано нашествие медуз, из-за чего доступ к морю для туристов был временно ограничен. Локальные власти и персонал отелей прилагают усилия для обеспечения безопасности отдыхающих, однако ситуация остается сложной.
«По словам отдыхающих, в некоторых местах медуз настолько много, что купание становится невозможным», — сообщил Life со ссылкой на слова туристов. Несмотря на заверения персонала о безопасности медуз, многие жалуются на зуд и ожоги после контакта с водными обитателями. В частности нашествие медуз наблюдается на курортах Шарм-эш-Шейхе и Хургаде.
Обращений в страховые компании по поводу укусов медуз не зафиксировано, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Издание предполагает, что туристы предпочитают лечиться самостоятельно.
При укусе медузы важно быстро покинуть воду, чтобы избежать повторного контакта или паники, которая может привести к утоплению. Стоит промыть пораженный участок морской водой и осторожно удалить видимые остатки щупалец с помощью пинцета или обернутых в салфетку пальцев.
Для нейтрализации яда можно использовать уксус. Теплая вода (40-45 градусов) в течение 20-40 минут поможет уменьшить болевые ощущения. При сильной боли лучше принять обезболивающее, а при появлении аллергической реакции — антигистаминный препарат.
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